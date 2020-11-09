Муфтият Москвы признал слабое влияние на приезжих

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Духовном управлении мусульман Москвы считают недостаточным влияние религиозных организаций на мигрантов, проживающих в столице. Об этом заявил глава управления, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Он привел как пример несогласованный митинг "мигрантов у французского посольства". По его словам, это событие показало несогласованность действий мигрантов с религиозными организациями и слабое влияние религиозных и иммигрантских организаций на приезжих.

Приехавшие в Москву "ни с кем не советуются" и сами по себе занимаются подобного рода деятельностью, заявил Крганов и высказал мнение, чторелигиозным организациям необходимо "усилить работу в данном ключе".

В конце октября мусульмане несколько дней подряд собирались у посольства Франции, выражая протест против создания и публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Поводом стали заявления президента Эммануэля Макрона, который, по их мнению, по сути поддержал создателей карикатур и их право оскорблять чувства верующих.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман не устраивать такие митинги, чтобы не допустить провокаций. При этом он предостерег и Макрона от необдуманных заявлений.

Французское посольство уже выразило обеспокоенность в связи с этими акциями и с угрозами, которые стали поступать в адрес французских граждан, находящихся на территории России.