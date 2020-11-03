FESCO сообщила о попытке захвата здания в торговом порту Владивостока

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO сообщила о произошедшей во вторник попытке самовольного захвата административного здания на территории ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в группу FESCO), докеры которого уже месяц протестуют против увольнения бывшего гендиректора порта Заирбека Юсупова.

"По факту этих действий поданы заявления в правоохранительные органы, в том числе для рассмотрения вопроса о существовании организованного преступного сообщества", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой FESCO.

Компания отмечает, что попытку самовольного захвата здания организовал бывший директор порта Юсупов. "Среди сотрудников ВМТП он начал распространять слухи о том, что всем сотрудникам порта, которые участвуют в мероприятиях по его поддержке, запрещен доступ к рабочим местам", - говорится в сообщении.

Применив насилие к сотрудникам частного охранного предприятия, "Юсупов с пособниками заблокировал въезды и выезды в порт, парализовал работу предприятия, раздал алкоголь докерам, подстрекал сотрудников к агрессии и проявлению насилия", говорится в сообщении FESCO.

Руководство транспортной группы заверило сотрудников ВМТП, что все рабочие пропуска действительны, кроме пропусков для 13 человек.

В свою очередь в сообщении ВМТП в соцсетях говорится, что во вторник в порт не смогли попасть докеры, которые накануне записали видеообращение к руководству страны, чтобы привлечь внимание к ситуации в порту.

"Вооруженные представители частного охранного предприятия попытались захватить КПП Владивостокского порта и блокировать вход портовикам из "черного списка". В список попали те сотрудники, кто участвовал на собрании и подписывал обращение Владимиру Путину. Благодаря помощи сотрудников полиции удалось стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, докеры ВМТП в октябре и ноябре протестуют против прекращения 1 октября полномочий гендиректора Юсупова. Зампредседателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун ранее сообщила "Интерфаксу", что работники порта проводят собрания трудового коллектива.

Новым гендиректором компании со 2 октября стал Роман Кухарук. По словам представителя профкома ВМТП, работники опасаются, что после смены руководителя условия работы ухудшатся. Президент Транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев призвал Российский профсоюз докеров и первичную профсоюзную организацию ВМТП прекратить акции. Он пообещал, что санкции к участникам протестов применяться не будут, а социальные пакеты портовиков будут сохранены в полном объеме.