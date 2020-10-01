Во Владивостоке докеры устроили протест из-за смены гендиректора предприятия

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Около сотни докеров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в FESCO) устроили протест против смены гендиректора предприятия, сообщила зампредседателя Российского профсоюза докеров, представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун.

"Работа докеров на сегодняшний день не приостановлена, утром было заседание профкома, решили выйти на общее собрание, чтобы выразить позицию в отношении прекращения полномочий генерального директора Заирбека Юсупова. Докеры поддерживают этого директора и возражают против прекращения его полномочий", - объяснила Хорошун.

В акции участвует больше ста человек, часть протестующих собралась у здания управления порта, другие остались на причалах, сообщила она.

"Они не понимают, почему это происходит, поскольку предприятие увеличивает производительность работы, ставит рекорды по грузопереработке, прибыль увеличивается", - сказала Хорошун.

По ее словам, протестующие опасаются, что после смены руководства ухудшался условия работы. Сейчас в компании действует "хороший коллективный договор", у людей "высокая, стабильная зарплата, которая индексируется, льготы, дополнительное медстрахование". Протестуют не только докеры, но и работники структурных подразделений, которые обеспечивают работу порта, добавила представитель профсоюза.

"Все переживают, чтобы не потерять тот уровень заработных плат. Мы предполагаем, что меняют руководство, чтобы забрать как можно больше гарантий у работников, чтобы меньше было расходов на это", - сказала собеседница агентства.

По итогам собрания готовится резолюция с требованиями работников, которая будет направлена руководству транспортной группы FESCO.

"Интерфакс" обратился за комментарием в ВМТП, однако пока не получил его.

Со 2 октября гендиректором ВМТП стал Роман Кухарук. В пресс-службе FESCO "Интерфаксу" сообщили, что новый генеральный директор ранее работал в ВМТП, не уточнив должности.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Кухарук является генеральным директором и владельцем ООО "Рейл-Траст" (Владивосток). Основной вид деятельности компании связан с перевозками.

В сообщении FESCO говорится, что наблюдательный совет ВМТП 30 сентября принял решение досрочно прекратить полномочия гендиректора Заирбека Юсупова.

Ранее сообщалось, что совет директоров головной компании FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" принял решение расторгнуть трудовой договор с членом правления Юсуповым, занимавшего должность вице-президента группы по портовому дивизиону.

До этого Юсупов совмещал должности вице-президента FESCO и гендиректора ВМТП.

FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В числе активов группы - Владивостокский морской торговый порт, ж/д оператор "Трансгарант", оператор вагонов-платформ для перевозки контейнеров "Русская тройка". В управлении FESCO - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.