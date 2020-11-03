Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Прирост заболеваемости COVID-19 в РФ может достигнуть пика в середине ноября, но многое зависит от ситуации в каждом регионе, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период. Ориентировочно это середина ноября, где-то чуть раньше, где-то чуть позже", - сказал Горелов "Интерфаксу" во вторник.

"Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов - и климатических, и социальных, одним из ключевых бесспорно является приверженность к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению социальной дистанции", - уточнил он.

"Мы надеемся, что на пике число новых случаев не превысит 20 тысяч (в сутки)", - сказал Горелов.

По словам эпидемиолога, "говорить о том, что начался этап стабилизации можно будет, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше 1".

"В настоящий момент мы еще находимся в фазе роста, который, по законам эпидемиологии, продолжается в среднем около 2-2,5 инкубационных периодов. На данный момент фаза роста еще не завершилась", - сказал Горелов.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день индекс распространения коронавируса пока превышает единицу. По данным на вторник, количество новых случаев COVID-19 в РФ за сутки составило 18 648 (+1,1%). Планка, превышающая 18 тыс. новых случаев инфицирования, держится пятый день подряд.