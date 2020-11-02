Попова заявила, что только в двух регионах РФ снижается заболеваемость COVID-19

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 33 субъектах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На стадии снижения – два субъекта РФ, стабилизация – 31 субъект, замедление эпидпроцесса – в 19 субъектах, продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

"Есть разница по субъектам, заболеваемость колеблется от 71 до 79 на 100 тысяч" - отметила Попова.

По ее словам, "55% всех заболевших имеют клинику (клинические проявления - ИФ) ОРВИ и 19% пневмоний, на начало осени количество заболевших пневмонией было 25%".

Глава Роспотребнадзора отметила, что "в сентябре коэффициент репродукции вируса был 1, весь октябрь – 1,1 как показатель дальнейшего распространения: каждый заболевший еще заражает человека".

Она сообщила, что в разных субъектах РФ по-разному решается задача снижения темпов распространения коронавируса: "где-то меры своевременные, где-то с этим запоздали".

"Не везде обеспечивается контроль. Есть субъекты, где масочный режим не более чем половиной населения соблюдается в транспорте и местах массового скопления. Эта мера должна быть выполнена как обязательная для прерывания распространения инфекции", - подчеркнула Попова.

По ее мнению, для прекращения распространения COVID-19 необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований санитарных норм.

"Наша важная задача – безусловное и неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора, всех требований санитарных норм как основы прекращения распространения вируса в РФ. При исполнении всех требований заболеваемость снижается безусловно. Конечно же, ужесточить контроль за соблюдением этих требований", - сказала глава Роспотребнадзора.

Кроме того, по ее словам, необходима целевая направленность и рост числа тестирований, а также научные исследования.