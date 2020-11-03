В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 648 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Пятый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающим 18 тысяч в сутки. За сутки умерли 355 пациентов, вылечились 15 331 человек - это максимум за весь период.

Накануне, в понедельник, число новых случаев составило 18 260, 1 ноября - 18 665, 31 октября - 18 140, 30 октября - 18 283.

В Москве за сутки число выявленных случаев составило 5 150, вылечились 3 647 человек, умерли 63 пациента. Накануне было 4 796 новых случаев, 1 ноября - 5 261 случай.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 673 тыс. 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число умерших за весь период составило 28 828, выписаны 1 млн 251 тыс. 364 человек. Лечение продолжают 393 494 человека.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 944 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 567 - в Московской области, 391 - в Нижегородской области, 387 - в Архангельской области, 310 - в Ростовской области, 303 - в Красноярском крае, 302 - в Воронежской области, 283 - в Свердловской области, 239 - в Иркутской области, 236 - в Бурятии, 233 - в Забайкальском крае, 229 - в Коми.

Кроме того, 226 случаев в Хабаровском крае, 225 - в Алтайском крае, 216 - в Мурманской области, по 211 - в Волгоградской и Ульяновской областях, 205 - в Приморском крае, 203 - в Ставропольском крае, 202 - в Омской области, 198 - в Кемеровской области, 195 - в Якутии, 191 - в Саратовской области, 189 - в Ханты-Мансийском АО, 187 - в Томской области, по 184 новых случая - в Оренбургской области, Ямало-Ненецком АО, 183 - в Самарской области, 182 - в Новосибирской области, 172 - в Кировской области, 171 - в Пермском крае, по 169 - в Брянской и Челябинской областях, 162 - в Пензенской области, по 158 - в Тверской и Амурской областях, по 151 - в Хакасии и Тюменской области.

Также 141 случай зарегистрирован в Ленинградской области, 139 - в Крыму, 135 - в Удмуртии, 133 - в Курской области, по 131 - в Курской и Ярославской областях, 130 - в Краснодарском крае, 128 - в Орловской области, 126 - в Астраханской области, 125 - в Костромской области, 123 - в Ивановской области, по 120 - в Калининградской и Калужской областях, 115 - в Смоленской области, 112 - в Белгородской области, 111 - в Республике Алтай, 108 - в Сахалинской области, 106 - в Рязанской области, по 105 - во Владимирской и Вологодской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.