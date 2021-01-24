Обнаружены тела двух горняков, погибших в Коми в ноябре 2020 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте НШПП "Яреганефть" (входит в состав "ЛУКОЙЛ-Коми") в ноябре 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР в воскресенье.

Останки людей подняли на поверхность. Следователи осмотрели тела и назначили необходимые судебные экспертизы.

Горняки погибли вечером 1 ноября прошлого года. Пожар произошел в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 "Яреганефти". Тогда в шахте находились 82 человека, 80 из них смогли эвакуироваться. Оставшихся двоих суд признал погибшими.

По предварительной версии "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной пожара стало короткое замыкание в пусковом устройстве во время буровых работ. Бурильщики постарались потушить огонь сами, но после неудачной попытки руководство "Яреганефти" решило эвакуировать людей.

По факту пожара возбуждено дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).