Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Суд также отказался обязать МВД вернуть Навальному его одежду.

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Кировский суд Томска отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который требовал побудить следственные органы возбудить уголовное дело о возможном отравлении политика Алексея Навального, написал в твиттере директор ФБК Иван Жданов.

""Кировский райсуд Томска только что по отравлению Навального решил, что не возбуждать уголовное дело - законно; в требовании обязать возбудить уголовное дело - отказать; в требовании обязать МВД возвратить вещи - отказать", - сообщил Жданов.

В пресс-службе Томского облсуда "Интерфаксу" рассказали, что жалоба ФБК поступила в Кировский суд 27 октября.

"Заявитель указал на бездействие в вопросе возбуждения уголовного дела следственных органов линейного отдела МВД РФ на транспорте. Проверив доводы жалобы, суд оставил ее без удовлетворения. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилоты экстренно сели в Омске, политика доставили в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи, а через два дня его перевезли на лечение в Берлин. Омские врачи настаивают, что несколько лабораторий не нашли в организме пациента следов отравления.

Соратники Навального сразу начали предполагать, что его пытались отравить. Они подали в СК заявление о возбуждении уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля, но получили отказы, и дело до сих пор не заведено. Доследственную проверку случившегося проводит транспортная полиция Томска, ее сотрудники забрали из больницы одежду, в которой был госпитализирован Навальный.

2 сентября правительство Германии заявило, что эксперты бундесвера нашли в организме Навального следы боевого отравляющего веществ из группы "Новичок". Эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также лаборатории, аккредитованные в Организации по запрету химоружия.