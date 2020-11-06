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Пермяка приговорили к исправительным работам за портрет Власова для "Бессмертного полка"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд приговорил Даниила Шестакова к девяти месяцам исправительных работ за реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), сообщили Генпрокуратура и адвокат осужденного Анастасия Шардакова ("Агора", ее цитирует лидер группы Павел Чиков).

Шестаков привлечен к уголовной ответственности за попытку разместить фотографию Андрея Власова в интернете на акции "Бессмертный полк онлайн".

Как сообщали в СК, Шестаков не позднее мая отправил эту фотографию в проект Сбербанка "Банк памяти", разместив ее на сайте. По данным Генпрокуратуры, суд установил, что он с персонального компьютера "оформил заявку на сайте "Бессмертный полк онлайн" для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц фотографии Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года признан изменником Родины".

"При этом обвиняемый был достоверно осведомлен об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР", - отметило надзорное ведомство.

Подсудимому назначены исправительные работы с удержанием 15% заработка в доход государства. Изъятый у него компьютер обратят в доход государства, добавляет Чиков.

Приговор в законную силу не вступил. Защита собирается его обжаловать.

В суде Шардакова говорила, что Шестаков, действительно, направил заявку с фотографией генерала Власова, но в итоге она была заблокирована сотрудником, проекта, который проверял поступающие заявки: "То есть, кроме него фото Власова никто и не видел".

1 сентября еще один житель Перми Даниил Симанов по этой же статье был приговорен к 200 часам обязательных работ и конфискации компьютера за отправку в "Банк Памяти" фото Власова.

Пермь Андрей Власов Пермский краевой суд Бессмертный полк Банк памяти Генпрокуратура СССР

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