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СК предъявил обвинения еще троим подозреваемым по делу "Бессмертного полка"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о реабилитации нацизма предъявило обвинения еще троим подозреваемым, задержанным за размещение в интернете под видом советских воинов портретов лидеров и пособников нацистской Германии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Сегодня предъявлено обвинение еще троим подозреваемым - Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1,3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По данным следствия, 4 мая житель Ульяновска Круглов оформил на акции "Бессмертный полк онлайн" заявку со снимком Адольфа Гитлера.

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"Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала", - сказала Петренко.

Аналогичные действия, по данным следствия, совершил и Шабанов у себя дома в Самаре.

По словам Петренко, действия Симанова из Перми квалифицированы как "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и совершённое публично".

"При этом Симанов был достоверно осведомлен об участии в боевых действиях во время Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии и против СССР Андрея Власова, который был признан судом изменником родины. Несмотря на это, 9 мая Симанов оформил заявку с фотографией Власова для публичной демонстрации широкой аудитории в ходе акции "Бессмертного полка России", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. "Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия", - сказала Петренко.

Ранее она сообщила, что СК завел уголовные дела о реабилитации нацизма (статья 354 УК РФ) по факту размещения в интернете фотографий Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции "Бессмертный полк". В ходе расследования было задержано четыре человека в разных регионах.

СКР Бессмертный полк

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