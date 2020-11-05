Проценко спрогнозировал выход из пандемии COVID-19 к июню 2021 года

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса в России может закончиться в июне следующего года, рассчитывает главврач инфекционной больницы №40 в Комунарке Денис Проценко.

"Очень надеюсь (пандемия завершится - ИФ), что в июне, а может - раньше", - сказал он в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube "RT Россия".

Он отметил, что третьей волны заболеваемости коронавирусом, которая будет значительно слабее весенней и нынешней, можно ожидать в марте на фоне весеннего всплеска заболеваемости гриппом.

"Если к этому моменту появится эффективная вакцина, а это три-четыре месяца все равно нужно для изучения, то, думаю, к июню месяцу мы можем выйти. Но это такие очень грубые подсчеты, потому что вакцину сделать сложно", - отметил Проценко.

По его словам, следующий вопрос заключается в том, сколько доз вакцин и как быстро надо произвести, чтобы вакцинировать хотя бы 50% населения.

По данным на 5 ноября, в России за все время пандемии выявлено 1 млн 712 858 эпизодов COVID-19. Суточный прирост на четверг составил 19 404. Скончались за сутки 292 человека.