В Новосибирской области восстановили движение поездов после аварии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Движение поездов восстановлено на станции Татарская, где в воскресенье произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда и тепловоза, сообщает пресс-служба Западно-сибирской железной дороги.

По ее данным, движение восстановили в 17:01 по Москве.

Поезда следуют своим маршрутом, железнодорожники принимают все меры для ввода задержанных пассажирских поездов в график.

В результате схода более чем на 5 часов был задержан поезд №1 Владивосток - Москва, всем пассажирам поезда предоставлено питание. На 3,5 часа - №118 Москва - Новокузнецк, на 3 часа - №128 Адлер - Красноярск, на 1,5 часа №38 Москва - Томск и №62 Москва - Владивосток.

Как сообщалось, в воскресенье около 12:00 по Москве на станции Татарская произошел сход тепловоза и 30 вагонов грузового поезда, в том числе семи цистерн.

В результате происшествия произошла течь дизельного топлива, его розлив был оперативно локализован, угрозы населению и экологии нет.

На месте работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги. В ликвидации последствий участвуют четыре восстановительных поезда со станций Татарская, Омск, Барабинск и Инская, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников.

Причины схода выясняются.