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Причиной крушения поезда в Новосибирской области названа неверная сборка колесной пары

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ространснадзор назвал причиной схода с рельсов 31 вагона грузового поезда в Новосибирской области неправильную сборку колесной паре при ремонте. Авария произошла 8 ноября у станции Татарская.

"Предварительной причиной транспортного происшествия послужила спрессовка бандажа 6-й колёсной пары тепловоза ТЭМ-2 из-за нарушения технологии формирования колесной пары при проведении локомотиву среднего ремонта", - сообщило Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Ространснадзора.

Чтобы избежать повторения таких аварий, в РЖД составили график проверок "соблюдения технологии осмотра колесных пар", в локомотивных депо специалисты будут выявлять дефекты.

На станции Татарская 8 ноября сошли с рельсов тепловоз и 30 вагонов, в том числе цистерн с дизельным топливом. В вагонах также был щебень. В результате произошла утечка солярки.

Ространснадзор Новосибирская область РЖД Татарская

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