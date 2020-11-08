В Новосибирской области сошел с рельс 31 вагон грузового состава

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сход 31 вагона грузового поезда произошел на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Об этом в воскресенье "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД".

Как отметил сотрудник пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, сказал он.

Для ликвидации последствий к месту схода были направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск.