Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 08.11В России 1 774 334+20 498В мире 49 832 675+509 848

В Новосибирской области сошел с рельс 31 вагон грузового состава

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сход 31 вагона грузового поезда произошел на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Об этом в воскресенье "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги ОАО "РЖД".

Как отметил сотрудник пресс-службы, в результате происшествия никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, сказал он.

Для ликвидации последствий к месту схода были направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск.

Новосибирская область РЖД

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав направил в Хакасию специалистов из-за вспышки COVID-19

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 20 498 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 20 498 случаев COVID-19

Служебный катер пропал на Зейском водохранилище в Приамурье

Выборы в США - 2020

Штаб Трампа подал иск из-за нарушений при подсчете голосов в Аризоне

При пожаре в Екатеринбурге обрушилась кровля склада

Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Карабахе

Что произошло за день: суббота, 7 ноября

Сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч в новом КоАП не будет

Сокращения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч в новом КоАП не будет

Источник заявил о возможной переориентации чартеров с Турции на ОАЭ

Источник заявил о возможной переориентации чартеров с Турции на ОАЭ
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностирован еще у 20 396 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 20 396 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');