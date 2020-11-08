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Три поезда задерживаются из-за схода вагонов в Новосибирской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области задерживаются пассажирские поезда в районе станции Татарская, где в воскресенье сошли с рельсов вагоны со щебнем, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

Отмечается, что опоздание составляет более трех часов.

Задерживаются поезда №1 Владивосток - Москва, №128 Адлер - Красноярск, №118 Москва - Новокузнецк.

В ликвидации последствий аварии участвуют три восстановительных поезда станций Татарская, Омск и Барабинск, около 20 единиц специальной техники и 300 железнодорожников. На месте схода работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее в воскресенье на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход, по уточненным данным, 30 вагонов грузового поезда и тепловоза.

По факту схода возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Новосибирская область РЖД

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