РЖД не исключили задержку еще двух поездов из-за аварии на Транссибе

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Три поезда уже задерживаются, еще два, скорее всего, также будут задержаны из-за схода с рельсов вагонов грузового состава в Новосибирской области в воскресенье. В Омской области в случае необходимости пассажиров примут пункты временного размещения.

"В настоящий момент задерживаются три пассажирских поезда дальнего следования. Усиленными группами специалистов продолжается восстановление контактной сети и полотна железной дороги", - сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, ожидается задержка еще двух поездов, которые в настоящее время находятся в движении.

Как говорится в ее сообщении, на станциях организовано оповещение пассажиров о ходе проведения восстановительных работ и задержке движения. Силами РЖД будет организовано горячее питание в случае задержки более четырех часов.

Отмечается, что также в Калачинском районе Омской области в случае необходимости готовы три пункта временного размещения на 800 человек.

Как сообщалось, около 12:00 по Москве в воскресенье на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход, по уточненным данным, 30 вагонов грузового поезда и тепловоза.

По факту схода возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).