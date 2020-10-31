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Пожилых жителей Подмосковья обяжут соблюдать самоизоляцию со 2 ноября

Пожилых жителей Подмосковья обяжут соблюдать самоизоляцию со 2 ноября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Московской области с понедельника, 2 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Самая сложная ситуация на койках - это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше. Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную (самоизоляцию)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Глава региона отметил, что при этом людям старшего возраста разрешается ходить в магазин и совершать прогулки. Социальную карту блокировать не будут.

Как следует из постановления губернатора, обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями вводится со 2 ноября по 15 ноября. Граждане обязаны не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома.

Хроника 09 января – 31 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Московская область Подмосковье Андрей Воробьев коронавирус

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