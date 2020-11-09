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Новак пообещал ускорить принятие закона о малотоннажном СПГ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат на пост вице-премьера, министр энергетики Александр Новак пообещал в новой должности содействовать скорейшему принятию законопроекта о поддержке малотоннажного СПГ для развития рынка альтернативных видов топлива.

Он напомнил, что в России реализуется программа развития рынка газомоторного топлива.

"СПГ и компримированный природный газ - мы этим активно занимаемся и занимались. Правительство приняло дорожную карту по использованию газомоторного топлива, и в этом году впервые в этой отрасли они не в полном объеме будут использованы из-за пандемии", - сообщил Новак.

"Основные показатели будут выполнены: и по количеству автозаправок, и по объему газа, который будет использован. В этом году выйдем (на уровень. - ИФ.) 1,1 млрд куб м использования газомоторного топлива выйдем. То есть почти в три раза увеличение", - продолжил чиновник.

По его словам, сейчас готовится программа поддержки малотоннажного СПГ и в новой должности он намерен ускорить ее принятие.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Новак станет вице-премьером, а пост министра энергетики перейдет главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову. Эти назначения должна утвердить Госдума.

Александр Новак Минэнерго правительство

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