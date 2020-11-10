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В Карабах из Ульяновска вылетели уже шесть самолетов с миротворцами

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - С аэродрома "Ульяновск-Восточный" в Карабах вылетели уже шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами, автомобилями и бронетранспортерами, сообщило Минобороны России.

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Всего в регион перебросят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В Степанакерте будет развернуто командование этим контингентом. В основе миротворческих сил будут подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Ранее российское военное ведомство объявило, что развертывание миротворцев в Карабахе начнется с 6 утра одновременно с выводом оттуда армянских войск.

Президент Владимир Путин в телеобращении сообщил, что миротворцы встанут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Он добавил, что стороны договорились разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе, а российская погранслужба ФСБ будет там контролировать транспортное сообщение.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Путин сделали совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Они договорились, что азербайджанские и армянские подразделения остановятся на занимаемых позициях.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 10 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Ульяновск Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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