Президент Армении узнал о трехстороннем заявлении по Карабаху из прессы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян узнал из прессы о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боев в Нагорном Карабахе, сообщила его пресс-служба. По его словам, с ним перед этим не консультировались и итоговый документ не обсуждали.

Саркисян считает, что судьба Карабаха может быть решена только с учетом национальных интересов Армении и только на основе национального консенсуса, и в этой ситуации он берет на себя миссию по формированию национального единства.

"Любой шаг, действие, принятие решений, касающиеся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - ИФ.) и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений", - говорится в его заявлении.

По словам президента, он понимает глубокую озабоченность большой массы людей, обусловленную нынешней ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Я немедленно инициирую политические консультации, чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов, - заявил Саркисян. - Как президент республики, в этот решающий момент национального сохранения я считаю формирование национального единства своей нынешней миссией. Я надеюсь, что в течение десяти дней мы все сможем сформировать такое единство, и в этом случае я буду считать, что использовал возможности, чтобы служить своей Родине".

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление о том, что с нуля часов 10 ноября будет полностью прекращен огонь и боевые действия в Нагорном Карабахе и войска Азербайджана и Армении остановятся на занимаемых позициях.

Путин сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе будут развернуты российские миротворческие силы. Кроме того, погранслужба ФСБ России будет контролировать возобновляемое транспортное сообщение в регионе. Минобороны России уточнило, что миротворцы отправятся в регион в 6 утра, и туда уже вылетели первые четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В Азербайджане начались праздничные гуляния.

В Армении оппозиция потребовала отмены этого соглашения. В Ереване протестующие захватили здание правительство и разгромили кабинет Пашиняна. Премьер в фейсбуке сообщил, что остается в стране и продолжает работать.

"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - объяснил Пашинян.