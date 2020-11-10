Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что находится в Армении и продолжает исполнять свои обязанности.

"Я, конечно же, в Армении, и полностью продолжаю выполнять свою работу премьер-министра Армении", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Ранее сотни человек, недовольные решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха, собрались у здания правительства республики в центре Еревана.

Часть демонстрантов направилась к правительственным дачам, где проживает Пашинян и его семья. Охраняющие территорию правоохранители сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицией и демонстрантами произошли стычки.

Как сообщалось, здание правительства Армении полностью захвачено демонстрантами.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.