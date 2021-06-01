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"Аэрофлот" обеспокоен продолжением роста стоимости авиатоплива

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отмечает продолжение роста цен на авиатопливо, сообщил замгендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

"Цена на авиатопливо продолжают расти и представляют собой основной "встречный ветер" для отрасли на фоне ограничений из-за пандемии", - сказал Чиханчин.

В IV квартале прошлого года стоимость тонны топлива для "Аэрофлота" была на уровне 31,5 тыс. руб., следует из презентации к конференции. В I квартале цена поднялась до 35,9 тыс. руб., а апреле - уже до 39,7 тыс. руб., что почти на 6% больше, чем годом ранее.

Аэрофлот Андрей Чиханчин

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