Ростехнадзор исключил вечную мерзлоту в разрушении резервуара ТЭЦ-3 в Норильске

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Причиной аварии на ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") по предварительным данным стали технические и организационные нарушения на этапах строительства и эксплуатации разрушенного резервуара. Об этом говорится в сообщении Енисейского управления Ростехнадзора.

Согласно предварительным выводам, авария стала "следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации".

В сообщении отмечается, что специалисты провели инженерно-геологические исследования грунтового основания в зоне обрушения. Они обнаружили упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, Вследствие этого, как отмечается, часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки. При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены, уточняется в сообщении.

Комиссия по расследованию аварии установила, что резервуар в 2015 году был выведен в ремонт, в связи с чем государственный надзор за ним был приостановлен. В 2019 году эксплуатация возобновлена без уведомления контролирующих органов и осуществлялась без должного соблюдения требований промышленной безопасности. В частности, производственный контроль на предприятии был организован на недостаточном уровне, периодическое техническое освидетельствование фундамента и геотехническое наблюдение не велось. Кроме того, не планировалось и не обеспечивалось выполнение комплекса операций по поддержанию работоспособного и исправного состояния сооружений.

"После капитального ремонта, при проведении гидравлического испытания были допущены просчеты, и, как следствие, почти половина от общего количества свай основания резервуара получила нагрузки, превышающие несущую способность", - подчеркивается в сообщении.

Комиссия также обнаружила недостатки в действиях работавшей с резервуаром экспертной организации. Она, как отмечается, не в полной мере проанализировала соответствие проектной и исполнительной документации на строительство свайного фундамента и документов, удостоверяющих качество конструкций и материалов. Допущены и другие нарушения.

"При этом был сделан вывод о возможности применения резервуара вплоть до сентября 2022 года включительно и выдано заключение, разрешающее увеличение уровня налива на четверть", - отмечают в службе.

Подведение окончательных итогов и подписание акта технического расследования аварии состоится в рамках итогового заседания комиссии 13 ноября в Енисейском управлении Ростехнадзора.

Авария на ТЭЦ

В конце мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, Как утверждалось, это произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Нефтепродукты попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило НТЭК требование о добровольном возмещении ущерба. Сам "Норникель" оценил вред природе из-за аварии в 21,4 млрд рублей.