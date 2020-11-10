Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Ростехнадзор исключил вечную мерзлоту в разрушении резервуара ТЭЦ-3 в Норильске

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Причиной аварии на ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") по предварительным данным стали технические и организационные нарушения на этапах строительства и эксплуатации разрушенного резервуара. Об этом говорится в сообщении Енисейского управления Ростехнадзора.

Согласно предварительным выводам, авария стала "следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации".

В сообщении отмечается, что специалисты провели инженерно-геологические исследования грунтового основания в зоне обрушения. Они обнаружили упущения в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара, Вследствие этого, как отмечается, часть свай не опиралась на скальный грунт, что привело к неравномерному распределению нагрузки. При этом признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены, уточняется в сообщении.

Комиссия по расследованию аварии установила, что резервуар в 2015 году был выведен в ремонт, в связи с чем государственный надзор за ним был приостановлен. В 2019 году эксплуатация возобновлена без уведомления контролирующих органов и осуществлялась без должного соблюдения требований промышленной безопасности. В частности, производственный контроль на предприятии был организован на недостаточном уровне, периодическое техническое освидетельствование фундамента и геотехническое наблюдение не велось. Кроме того, не планировалось и не обеспечивалось выполнение комплекса операций по поддержанию работоспособного и исправного состояния сооружений.

"После капитального ремонта, при проведении гидравлического испытания были допущены просчеты, и, как следствие, почти половина от общего количества свай основания резервуара получила нагрузки, превышающие несущую способность", - подчеркивается в сообщении.

Комиссия также обнаружила недостатки в действиях работавшей с резервуаром экспертной организации. Она, как отмечается, не в полной мере проанализировала соответствие проектной и исполнительной документации на строительство свайного фундамента и документов, удостоверяющих качество конструкций и материалов. Допущены и другие нарушения.

"При этом был сделан вывод о возможности применения резервуара вплоть до сентября 2022 года включительно и выдано заключение, разрешающее увеличение уровня налива на четверть", - отмечают в службе.

Экономика"Норникель" счел многомиллиардный иск Росприроднадзора преждевременнымЧитать подробнее

Подведение окончательных итогов и подписание акта технического расследования аварии состоится в рамках итогового заседания комиссии 13 ноября в Енисейском управлении Ростехнадзора.

Авария на ТЭЦ

В конце мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов, Как утверждалось, это произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Нефтепродукты попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило НТЭК требование о добровольном возмещении ущерба. Сам "Норникель" оценил вред природе из-за аварии в 21,4 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

10
ТЭЦ-3 Норильск Норникель Ростехнадзор

Новости по теме

Новости

Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправлено на пересмотр

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Пандемия коронавируса

Каждый четвертый депутат Госдумы переболел или болеет COVID-19

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади
Пандемия коронавируса

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное

Трехстороннее заявление по Карабаху. Главное
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00

Российские миротворцы начнут развертывание в Карабахе в 6:00
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');