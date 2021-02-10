Красноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсацию

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Красноярский суд в ближайшую неделю предъявит ГМК "Норникель" требование о компенсации ущерба, нанесенного водоемам и фауне региона, сообщил "Интерфаксу" премьер-министр края Юрий Лапшин.

Точную сумму претензий он не назвал, но отметил, что она меньше 146,2 млрд рублей, которые Роспотребнадзор отсудил у структуры компании за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, при этом "речь идет не о миллионах и даже не о десятках миллионов".

"Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, находящимся в ведении субъекта Российской Федерации - ручьи, мелкие водоемы и т.д. Почвы, которые находятся в близлежащих местах от этих водоемов, беспозвоночным животным, млекопитающим, птицам. Эта работа также завершена, и сейчас, по поручению губернатора, просто подводится черта, и соответствующая сумма ущерба будет предъявлена в ближайшую неделю", - объяснил Лапшин.

Сначала компании будет направлено претензионное письмо, чтобы она могла возместить ущерб добровольно, если согласна с его оценкой, добавил чиновник. Если ГМК откажется от добровольного возмещения вреда, краевая администрация обратится в суд.

Ранее о намерении заявить дополнительные претензии к "Норникелю" говорил губернатор края Александр Усс.

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "дочке" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК), постановив взыскать 146,177 млрд рублей ущерба в связи с майской аварией. Сообщалось, что из общей суммы 145,492 млрд рублей пойдут в федеральный бюджет, остальные 685 млн рублей - в бюджет Норильска.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 НТЭК просел фундамент под резервуаром с горючим и произошла его разгерметизация. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 000 тонн дизельного топлива, оно горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела. Ростехнадзор главной причиной аварии назвал слабую несущую способность опоры резервуара и свай и выявил огрехи в установке этих свай.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, сам "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.