Пашинян объяснил решение по Карабаху угрозой полного коллапса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял трехстороннее заявление совместно с лидерами России и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе во избежание коллапса в регионе, окружения и гибели тысяч армянских военных.

"Меня обвиняют, что я сдал Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Но это соглашение не о передаче, а о сохранении. Документ подписан в ситуации, когда пал Шуши и когда Генштаб ВС Армении докладывал, что ресурсы в проблематичной ситуации и руководство Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) было согласно с этим мнением. Этим документом передано то, что по военной и невоенной оценке мы могли не удержать, вернее, не смогли бы в этой ситуации удержать", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, соглашение было подписано в условиях, когда столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт осталась беззащитной, а в случае продолжения боевых действий была вероятность захвата азербайджанскими военными Степанакерта, Мартуни, Аскерана.

"После этого наши оборонительные линии до седьмой линии могли бы оказаться в окружении и тысячи военных оказались бы в окружении, погибли бы, в результате чего произошел бы полный коллапс. На основе этой оценки и принято такое решение", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении накануне заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха. "Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян в минувший вторник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Заявление о прекращении огня

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Вместе с тем, согласно пунктам трехстороннего заявления, "Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента РФ".

Кроме того, по согласованию сторон "в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута". Со своей стороны Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспорта и грузов в обоих направлениях.