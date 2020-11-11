Для защиты миротворцев налажена прямая связь с генштабами в Баку и Ереване

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные, действующие в зоне карабахского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении для обеспечения безопасности миротворцев, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской в среду на брифинге.

"Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции", - отметил Рудской. По его словам, в Генштабе Вооруженных сил РФ "развёрнута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме".

"Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", - сказал Рудской.

9 ноября в Армении был сбит российский вертолет Ми-24, в результате погибли двое военнослужащих. МИД Азербайджана заявил, что инцидент произошел из-за ошибки, в стране возбуждено уголовное дело.

Позднее в тот же день президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября по московскому времени и о вводе российских миротворцев.