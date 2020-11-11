Законопроект о Госсовете прошел первое чтение

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский конституционный законопроект о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Госсовета. Его поддержали все фракции.

В соответствии с законопроектом, председателем Госсовета является президент. В совет по должности входят премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, руководитель администрации президента и главы регионов.

По решению президента в Госсовет могут войти представители партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления; а также иные лица.

Комментируя эти положения, депутаты от ЛДПР и КПРФ заявили, что представители фракций, особенно оппозиционных, должны входить в Госсовет по должности, а не по решению президента.

Госсовет определяется как конституционный государственный орган. Он может указать на необходимость изменить законодательство, но сам правом законодательной инициативы не обладает.

"Госсовет может при рассмотрении тех или иных вопросов, допустим, по экономике, определить те или иные вопросы, которые по мнению Госсовета требуют законодательного урегулирования. И тогда эти инициативы смогут внести, например, президент, правительство или палаты Федерального Собрания", - объяснил "Интерфаксу" председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Проект предусматривает, что Госсовет сможет рассматривать законопроекты, включая проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму.

По словам депутата, в этом законопроекте "впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти": "Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства".

Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

Лиц с иностранным гражданством или видом на жительство, а также со счетами, деньгами и ценностями в иностранных банках за пределами России включать в Госсовет нельзя.

Президиум Госсовета, сформированный его председателем, будет заниматься текущими вопросами.

Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента.

Отдельно в документе отмечается, что президент при необходимости сможет "возложить на Государственный совет иные задачи, имеющие важное государственное значение".

Крашенинников отметил, что Госсовет не может дублировать работу других органов власти. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - сказал глава комитета.

По его словам, "обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны".

Крашенинников напомнил, что Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии "Интерфаксу" отметил, что "участие Госсовета в обсуждении законопроектов по вопросам, имеющим общегосударственное значение, до их принятия Государственной думой является действенным механизмом учета региональных интересов в законопроектной деятельности и положительно отразится на качестве принимаемых законов и правоприменительной практики их реализации".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подытожив дискуссию, отметил, что "Госсовет - это та структура, которая в будущем должна обеспечить развитие государства и защитить от вызовов".

Спикер Госдумы также выступил против прозвучавших от ряда депутатов сравнений Госсовета с ЦК КПСС.

"Нельзя его сравнивать с ЦК КПСС. Все структуры, которые допустили развал страны, они не могут браться за пример. Понятно, что кому-то это соль на раны", - сказал Володин.

По его мнению, "нам надо смотреть в будущее, изучать прошлое, лучшее выбирать, но не копировать".