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Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", в каком формате пройдет заседание, он ответил, что будет организована видеоконференция.

24 сентября на встрече с избранными главами регионов РФ Путин сообщил, что в ближайшее время на заседании президиума Госсовета будут обсуждаться планы по реализации национальных проектов с учетом экономической ситуации.

Он заметил, что из-за пандемии коронавируса и ее последствий "сейчас готовятся уточнения по конкретным параметрам работы, уточнения необходимы".

Президент подчеркнул, что мнения субъектов Федерации в этих вопросах крайне значимы, поскольку основной массив мероприятий воплощается в жизнь на местах.

"И сейчас объективно потребуется гибкий подход к планированию сроков, к расстановке финансовых ресурсных приоритетов. Но хочу подчеркнуть: суть, смысл, ключевые ориентиры и задачи национальных проектов остаются неизменными. Все, о чем мы говорили раньше, все, о чем мы людям говорили, должно быть, безусловно, выполнено", - сказал Путин.

Владимир Путин

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