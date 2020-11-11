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Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнутся 15 ноября

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнутся 15 ноября
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина центра "Вектор" с 15 ноября выйдет на пострегистрационные испытания, параллельно ею будут прививать группы риска, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается вакцины новосибирского "Вектора", то мы предполагаем, что с 15 ноября этого года начнутся пострегистрационные исследования и параллельно работа по введению вакцины в гражданский оборот", - заявила Голикова на встрече с депутатами Госдумы во вторник, стенограмма которой опубликована в среду.

Ранее в центре "Вектор" "Интерфаксу" сообщили, что параллельно с третьей фазой клинических исследований (пострегистрационных) вакциной будут прививать группы риска, то есть начнется ее введение в гражданский оборот.

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора является второй российской вакциной. Она была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начинаются в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска: медиков, врачей, учителей.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

Объемы производства вакцины

В ноябре будет произведено полмиллиона доз вакцин от коронавируса, с декабря начнут производить миллионные дозы, добавила Голикова.

"В ноябре 2020 года планируется произвести 500 тысяч доз вакцины, в декабре и в январе – по 1,5 миллиона доз и с февраля 2021 года – 3 миллиона, а с апреля 2021 года – 6 миллионов доз в месяц", - сказала Голикова.

Уровень заболеваемости в регионах

Вице-премьер сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 35 регионах России, в том числе в столице.

"Статистический показатель распространения инфекции, превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны, наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва", - сказала Голикова.

По ее словам, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения среди пожилых превышен в 36 регионах страны.

Голикова сообщила, что "в возрастной категории 65 лет и старше выявлено 18 процентов от общего числа заболевших". "Наименьший показатель заболеваемости у нас определяется в категории детского населения, он в разы ниже, чем показатель в среднем по России. Ну и самое серьезное распространение у нас в возрастной группе от 50 до 64 лет", - уточнила вице-премьер.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в РФ "управляемой". "Нам удается удерживать ситуацию управляемой", - сказала она. "Безусловно, увеличение количества заболевших составляет большую проблему и задачу, но вместе с тем удельный вес тяжелых форм не меняется с начала марта и не превышает 4 процентов", - добавила она.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Вектор Татьяна Голикова коронавирус

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