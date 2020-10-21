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Вакцину "ЭпиВакКорона" протестируют на детях с 14 лет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" планирует начать клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" на детях 14-17 лет, при этом состав вакцины менять не будут. Об этом сообщил генеральный директор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов

"Вакцина полностью безопасна как для здоровых добровольцев, так и для лиц с хроническим заболеваниями, аллергиков, лиц старшего возраста. И даже мы рассматриваем вариант применения ее в дальнейшем на клинических исследованиях на детях, начиная с возраста 14-17 лет, при этом состав вакцины не будет никаким образом изменен", - сказал Максютов на специальной сессии в рамках Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска – медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет. "ЭпиВакКорона" – вакцина на основе пептидных антигенов, то есть состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов. Через них иммунная система должна научиться опознавать и обезвреживать вирус.

Помимо этих вакцин, Центр имени Чумакова РАН разработал свою, цельновирионную вакцину, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Вектор ЭпиВакКорона коронавирус

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