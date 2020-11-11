Бывший заместитель Новака Андрей Черезов ушел из Минэнерго

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Отвечавший за безопасность замминистра энергетики Андрей Черезов освобожден от этой должности в связи с ее сокращением. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

В сентябре стало известно, что правительство сократило количество заместителей министра энергетики с восьми до семи человек, однако тогда не было понятно, какая позиция будет сокращена. Источники "Интерфакса" в отрасли тогда говорили, что речь может идти именно о позиции Черезова.

В пресс-службе Минэнерго сокращение числа заместителей министра объясняли оптимизацией численности ведомства и уточнением полномочий заместителей министра.

Сейчас заместителями министра остаются Анастасия Бондаренко, Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов и Анатолий Яновский.

9 ноября премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака вице-премьером, а во главе министерства поставить гендиректора "РусГидро" Николая Шульгинова. Эти назначения были согласованы и осуществлены 10 ноября. Шульгинов в тот день пообещал не начинать работу в новой должности с кадровых решений.