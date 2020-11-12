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Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Миротворцами в Нагорном Карабахе будут исключительно россияне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые уже дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана", - сказал он журналистам.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, готова ли Россия теоретически согласиться на размещение турецких миротворцев совместно с российскими, и есть ли в данном вопросе "поле для обсуждения".

"Поле для обсуждения есть всегда, но эта тема не обсуждалась", - ответил представитель Кремля.

Песков отметил, что для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие Еревана и Баку, этот вопрос не может обсуждаться только между Москвой и Анкарой.

Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоголу заявил, что Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта призвана играть такую же роль, как и у России.

Министр сообщил, что наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, будут созданы отдельные наблюдательные посты на местах. "Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством беспилотных летательных аппаратов", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу также отметил, что "по итогам согласования деталей работы центра мониторинга при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента".

В ночь на 10 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях, а в зону конфликта вводят миротворческие силы.

Хроника 27 сентября – 12 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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