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Песков заявил о разногласиях с Турцией по ситуации Карабахе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Турция с самого начала конфликта в Нагорном Карабахе имели различные точки зрения на способы его урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия, ООН, США, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения", - пояснил Песков.

"Турция придерживается иной точки зрения", - добавил он.

При этом представитель Кремля отметил, что, "тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность". "Мы ценим это взаимодействие, уровень взаимного доверия и сотрудничества", - добавил Песков.

"Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог, но, конечно же, по таким сложным субстанциям не обходится и без определенных, скажем так, нюансов в подходах, разногласий, которые также мы имеем в виду урегулировать в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", - сказал он.

Отвечая на вопрос, удовлетворен ли Кремль действиями Анкары конкретно по карабахскому конфликту, Песков заметил: "Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление президента Путина, президента Алиева и премьера Пашиняна".

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