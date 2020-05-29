"Утконос" удвоил годовой убыток в 2019 году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер "Утконос" в 2019 году увеличил чистый убыток в 2,2 раза - до 2,906 млрд рублей с 1,308 млрд рублей годом ранее, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Годовая выручка ООО "Новый импульс-50" (операционная компания "Утконоса") в 2019 году выросла на 1,4%, до 8,772 млрд рублей с 8,653 млрд рублей в 2018 году.

Валовая прибыль упала до 884,383 млн рублей с 1,224 млрд рублей годом ранее.

Коммерческие расходы увеличились в 1,5 раза (до 2,5 млрд рублей с 1,673 млрд рублей), управленческие - в 1,6 раза (до 1,863 млрд рублей с 1,187 млрд рублей). Убыток от продаж вырос более чем вдвое - до 3,478 млрд рублей с 1,636 млрд рублей годом ранее.

"Утконос" был создан в 2000 году и долгое время оставался единственным заметным игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания. В последние годы на рынок вышли крупные ритейлеры (X5 Retail Group) и специализированные сервисы доставки ("Сбермаркет"), также претендующие на лидерство.

По оценке InfoLine, "Утконос" в прошлом году увеличил оборот на 0,4%, до 10,19 млрд рублей. По итогам 2019 году компания оставалась крупнейшим игроком в сегменте e-grocery с долей 22,6%. Но с 2017 года его доля рынка значительно снизилась (с 44,3%).

Ближайший конкурент "Утконоса" - онлайн-супермаркет Х5 Perekrestok.ru (доля рынка 9,6% по итогам 2019 года). Но конкуренты растут быстрее. Так, выручка Perekrestok.ru в прошлом году увеличилась в 3,3 раза (до 4,31 млрд рублей).

В I квартале 2020 года на фоне ажиотажного спроса в марте "Утконос" увеличил выручку на 34,5% по сравнению с показателем за I квартал 2019 года, до 3,33 млрд рублей (с учетом направления B2B и доставки в продуктоматы). Ключевыми факторами роста выручки в первой половине квартала стали рекламная поддержка, обновление философии бренда и улучшение уровня сервиса для покупателей, сообщал "Утконос". Так, в феврале его выручка выросла на 27% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год.

Владелец "Утконоса" - "Севергрупп" Алексея Мордашова. До недавнего времени онлайн-гипермаркет был единственным активом Мордашова в ритейле. В 2019 году "Севергрупп" стала основным владельцем "Ленты", выкупив 77,99% акций у крупнейших акционеров и миноритариев.

В будущем "Севергрупп" может объединить "Ленту" и "Утконос", а пока будет изучать потенциальные синергии между активами, говорил Мордашов.