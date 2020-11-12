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Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении

Российские следователи возбудили дело после гибели Ми-24 в Армении
На месте крушения российского вертолета у армяно-азербайджанской границы
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время российские военные следователи вместе с коллегами из Армении и Азербайджана "проводят первоначальные следственные действия". Они осмотрели место происшествия, назначили несколько экспертиз, в том числе летно-техническую.

Источник пояснил при этом, что "в ходе расследования дела, скорее всего, оно будет переквалифицировано на более тяжкое". Статья 351 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Расследование ведут военные следователи с российской базы в Гюмри.

Российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в минувший понедельник в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий, заявил ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Инцидент произошел 9 ноября около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи границы Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ

В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. Азербайджанская сторона заявила, что готова выплатить соответствующую компенсацию. Азербайджан также возбудил дело о сбитом российском Ми-24 по статье о халатности.

РФ Армения Азербайджан Ми-24

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