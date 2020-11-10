Азербайджан возбудил дело о сбитом российском Ми-24 по статье о халатности

На месте крушения российского вертолета Ми-24 Фото: МЧС Республики Армения

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Военная прокуратура Нахчывана (Азербайджан) возбудила по инциденту со сбитым на азербайджано-армянской границе российским вертолетом Ми-24 уголовное дело по статье о халатном отношении к службе, повлекшем гибель двух человек по неосторожности, во время войны или боевых действий, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"Сотрудники прокуратуры совместно с военными экспертами осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы, допрошены военнослужащие военной части, взяты необходимые документы и проведены другие следственные мероприятия", - отметило надзорное ведомство.

Оно добавило, что сейчас определяется круг подозреваемых, ведутся оперативно-следственные мероприятия. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев заверил своего российского коллегу Игоря Краснова, что расследование будет всесторонним и объективным.

Ранее генпрокуратура Армении, над которой азербайджанские военные сбили российский вертолет, возбудила уголовное дело по статьям "Убийство двух или более лиц способом, опасным для большого числа людей, по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма" и "Развязывание или ведение агрессивной войны".

Накануне в МИД Азербайджана сообщили, что российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит в понедельник вечером азербайджанскими военными над территорией Армении. Азербайджанская сторона извинилась за произошедшее и выразила готовность выплатить компенсацию.

В Минобороны РФ отметили, что в результате стрельбы по вертолету двое российских военнослужащих погибли, еще один был ранен. Там добавили, что Ми-24 сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении рядом с армянским населенным пунктом Ерасх близ границы с Азербайджаном.