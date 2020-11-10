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Алиев заверил Путина, что виновные в гибели летчиков РФ будут наказаны

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин получил заверения азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в том, что будет проведено тщательное расследование гибели российских летчиков, несших службу на российской военной базе в Армении.

"Вчера погибли наши товарищи - летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и летчик-оператор - штурман звена. Желаем ему скорейшего выздоровления. Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет проведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и руководителями предприятий ОПК.

Президент также обратился к министру обороны с поручением оказать помощь семьям погибших. Участники совещания почтили их память минутой молчания.

Инцидент с вертолетом Ми-24

Российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в минувший понедельник в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Военное ведомство сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

Инцидент произошел 9 ноября около 18:30 (17:30 по Москве). Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ

В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении, это не было агрессией против РФ, в министерстве также принесли извинения российской стороне. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации.

По факту данного инцидента военная прокуратура Нахчывана (Азербайджан) возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к службе, повлекшем гибель двух человек по неосторожности, во время войны или боевых действий.

Владимир Путин Ильхам Алиев Азербайджан Нагорный Карабах

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