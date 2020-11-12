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Суд признал законным штраф в 100 000 рублей для директора ФБК Жданова

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Симоновский суд не удовлетворил апелляцию на приговор мирового суда, который 28 июля оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 100 000 рублей за неисполнение судебного решения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мировой суд оштрафовал политика за отказ удалять из интернета оспоренные Алишером Усмановым фрагменты фильма "Он вам не Димон". Адвокат Жданова Владимир Воронин объяснял, что претензии к Жданову возникли как к руководителю ФБК.

Летом 2018 года Федеральная служба судебных приставов уведомила Жданова о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем коммерческой или иной организации решения суда).

Люблинский суд в сентябре 2017 года обязал Алексея Навального и ФБК удалить из интернета этот фильм-расследование по требованию Усманова. Мосгорсуд уточнил, что удалить необходимо только те фрагменты фильма, которые оспаривались.

Иван Жданов Симоновский суд Люблинский суд ФБК ФССП Алексей Навальный Владимир Воронин. Алишер Усманов

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