Суд оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова из-за отсутствия в инстаграме фонда маркировки "иностранный агент", сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

"Суд назначил Жданову штраф в размере 100 тыс. рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента)", - сказали в суде.

5 марта Симоновский суд уже штрафовал ФБК на 500 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки о статусе организации-иноагента в материалах, которые публикуются в инстаграме фонда. Как сообщали ранее "Интерфаксу" в Роскомнадзоре, в отношении ФБК и его директора было составлено четыре административных протокола за несоблюдение порядка деятельности организации-иноагента.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, оппозиционеры обжаловали решение ведомства в судебном порядке.