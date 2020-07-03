Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Суд оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова из-за отсутствия в инстаграме фонда маркировки "иностранный агент", сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

"Суд назначил Жданову штраф в размере 100 тыс. рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента)", - сказали в суде.

5 марта Симоновский суд уже штрафовал ФБК на 500 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки о статусе организации-иноагента в материалах, которые публикуются в инстаграме фонда. Как сообщали ранее "Интерфаксу" в Роскомнадзоре, в отношении ФБК и его директора было составлено четыре административных протокола за несоблюдение порядка деятельности организации-иноагента.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, оппозиционеры обжаловали решение ведомства в судебном порядке.

Симоновский суд Москва Иван Жданов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В детских учреждениях десяти регионов РФ зафиксировали вспышки коронавируса

Изменение Конституции

Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Изменение Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Примаковские чтения: Ближний Восток в современном мире

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, проклявшего закрывающих храмы

"Ъ" узнал о новом эпизоде в деле главы "Российской венчурной компании"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');