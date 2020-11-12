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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:38Заразились
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Медведев предложил внести COVID-вакцины в перечень жизненно важных лекарств

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

"Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - сказал Медведев на совещании по вопросу о производстве и внедрении вакцин.

По его мнению, это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину.

Медведев добавил, что важно включить вакцины от коронавируса и в национальный календарь прививок.

Ранее он выразил надежду, что вторая российская вакцина от коронавируса центра "Вектор" станет доступна населению в 2021 году.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в отдельных регионах возник дефицит лекарств от коронавирусной инфекции. В связи с этим правительственный штаб начал принимать меры контроля за их обеспечением и меры по преодолению дефицита.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Дмитрий Медведев коронавирус

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