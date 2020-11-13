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Пескову в ситуации с Навальным показалось, что "больной - не больной"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему заинтересована в расследовании ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, но наталкивается на "глухую стену непонимания", и кажется, что и "больной" не хочет расследования или что "больной - не больной", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы раскрыть обстоятельства произошедшего, но, к сожалению, мы встречаем глухую стену непонимания у наших визави", - сказал Песков в интервью RT-Россия.

Он напомнил о "достаточно жестких" высказываниях из Берлина в отношении РФ. "Мы несогласны с этими высказываниями", - сказал Песков. По его словам, России никто не захотел помогать в расследовании ситуации.

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"Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. (...) и что больной - не больной. Тоже там много вопросов. И если он больной, то насколько и как быстро его болезнь может проходить и возвращаться обратно. (...) Вопросов больше, чем ответов", - сказал Песков.

Госпитализация Навального

Навальному стало плохо 20 августа в во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, и оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. Сейчас он проходит реабилитацию в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российские специалисты не обнаружили.

Вместе с тем, немецкие специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок". В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отметили, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российских властей, но власти эти обвинения отвергают.

Проверку по инциденту с Навальным в России ведет управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Хроника 20 августа – 13 ноября 2020 годаНавальный попал в больницу
Дмитрий Песков Алексей Навальный

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