Берлин назвал неоправданными санкции РФ против немецких и французских чиновников

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Берлин не считает санкции РФ в отношении немецких и французских чиновников оправданными, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер журналистам в пятницу.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал, что правительство приняло к сведению заявления РФ о санкциях. Санкции РФ принимает в связи с делом об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

"Применение нервно-паралитического вещества – это нарушение конвенции о химоружии и нарушение международного права. У России есть все, чтобы расследовать это преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о намерении наложить санкции на чиновников других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, этот шаг переносит проблему отравления Навального из международного поля в сферу двусторонних российско-германских и российско-французских отношений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские санкции приняты в ответ на ограничительные меры ЕС в связи с "делом Навального" и затрагивают руководящих лиц аппаратов глав ФРГ и Франции. По словам Лаврова, ответные санкции – зеркальные, поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и НИИ в связи с ситуацией вокруг Навального. 6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Плохо ему стало 20 августа в полете из Томска в Москву.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.