Фрагменты аварийно севшего Ан-124 начали отделяться еще в полете

Обломки нашли на стройплощадках, над которыми самолет пролетел

Самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" в аэропорту Толмачево Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фрагменты грузового Ан-124, который аварийно сел в Новосибирске, нашли на строительных площадках, над которыми он пролетал, рассказали "Интерфаксу" очевидцы.

"Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании "Марс" - туда упали фрагменты гораздо крупнее", - сообщил агентству очевидец, находящийся на стройплощадке завода PepsiCo.

В компании "Марс" сказали, что их объекты не пострадали.

"Фрагменты упали на строящийся склад рядом с территорий, где мы арендуем склады. По нашей информации, это склады, которые арендует "Лента". Вот на строящийся склад упал фрагмент. Еще есть обломки на территории, где строится PepsiCo. На наших складах, которые мы также арендуем поблизости, ничего не обнаружено, к счастью", - сказали агентству в службе безопасности "Марса".

Ан-124 "Руслан" вынужденно вернулся в Новосибирск после вылета в Вену из-за неполадок в двигателе, при посадке он выкатился с полосы. По предварительной информации, при посадке у него повредились пневматики и левая основная стойка шасси. По словам одного из источников, также у машины повреждены крылья.

Источник в службах аэропорта "Толмачева" говорил, что командир экипажа после вылета сообщил об отказе систем радиосвязи и запросил посадку. На борту было 14 человек, никто не пострадал.

Информированный источник агентства уточнил, что аварию мог спровоцировать пожар в двигателях. "После взлета экипаж доложил о проблемах в 3 и 4 двигателе. Сработали датчики пожара. Стала падать тяга. Затем отказала радиосвязь", - рассказал он. После аварийной посадки пожара не последовало, сказал собеседник агентства. ВПП аэропорта была в удовлетворительном состоянии.

По словам одного источника, самолет летел без груза, по словам другого - на борту было 120 тонн груза.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжёлый дальний транспортный самолёт, считается самым большим в мире серийным грузовым самолётом. Всего были построены около 60 таких машин. В постсоветское время предпринимались попытки возобновить полноценное производство "Русланов", но они не увенчались успехом.