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Шесть самолетов отправлены в Барнаул из-за инцидента в аэропорту Новосибирска

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Из-за временной приостановки работы аэропорта Новосибирска несколько самолетов, летевших в "Толмачево", направлены в Барнаул, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в отделе маркетинга АО "Авиапредприятие "Алтай".

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"В связи с инцидентом в аэропорту Новосибирска, где Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, летевшие в Новосибирск самолеты примет наш аэропорт. Три самолета уже сели, в процессе посадки находятся еще три", - сказал представитель аэропорта.

Он отметил, что в Барнаул перенаправлены рейсы из Красноярска, Надыма, Омска, Южно-Сахалинска, Норильска и Бишкека.

"Никакого скопления самолетов образовываться не будет, наш аэропорт работает в штатном режиме и способен принять такое число бортов. Аэропорт "Толмачево" закрыт до 14:30 местного времени, пока их рейсы принимаем мы", - пояснили в аэропорту.

Как сообщалось, самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Новосибирска. На борту было 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Барнаул

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