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Самолет "Руслан" получил повреждения при аварийной посадке в Новосибирске

По предварительным данным, люди не пострадали

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Новосибирска, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Толмачево".

Как сообщил источник, самолет направлялся без груза в Вену.

"После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров", - сказал источник.

На борту было 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако самолет получил повреждения.

"Частично разрушены шасси и крылья", - сказал собеседник агентства.

Ан-124 "Руслан" Новосибирск

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