Из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске возбудили уголовное дело

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки в пятницу грузового самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" в аэропорту Толмачево (Новосибирск), сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Создана следственная группа, которая осматривает место происшествия, сам самолет, делает выемки необходимой документации, допрашивает свидетелей и членов экипажа.

По данным следствия, днем 13 ноябряиз аэропорта Толмачево по маршруту Новосибирск-Вена вылетел грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". Через две минуты после взлета борт совершил аварийную посадку в том же аэропорту, при посадке выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал, но у самолета повреждены фюзеляж и двигатель.

В связи со случившимся прокуратура также начала проверку. На место происшествия выехала комиссия Росавиации.

Аэропорт был закрыт до 14:30 по местному времени, затем в нем открыли вторую взлетно-посадочную полосу. Из-за инцидента в Толмачево не смогли приземлиться несколько самолетов, 10 рейсов были отправлены на запасные аэродромы.