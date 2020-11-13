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Аэропорт Толмачево закрыли после аварийной посадки крупнейшего в мире самолета

Аэропорт Толмачево закрыли после аварийной посадки крупнейшего в мире самолета
Самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". Архивное фото.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

Росавиация сообщила, что в связи с инцидентом аэропорт закрыт до 10:30 по московскому времени.

По данным ведомства, самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске после взлёта по маршруту Новосибирск-Вена. "В связи с имеющими неполадками в двигателе экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказали "Интерфаксу" в ведомстве.

По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки.

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Ранее о том, что самолет Ан-124 выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке в аэропорту Новосибирска, "Интерфаксу" сообщил источник в службах аэропорта "Толмачево". "После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 300 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту было 14 человек, никто не пострадал, однако самолет получил повреждения. "Частично разрушены шасси и крылья", - сказал собеседник агентства.

По данным одного источника, самолет направлялся без груза в Вену. Другой источник утверждает, что на борту было 120 тонн груза.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в качестве приоритетных версий выкатывания самолета Ан-124 "Руслан" за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска рассматриваются техническая неисправность и ошибка экипажа - при аварийной посадке мог иметь место неверный расчет параметров посадки.

Позднее источник уточнил, что аварийную посадку Ан-124 "Руслан" в аэропорту Новосибирска мог спровоцировать пожар в двигателях. "После взлета экипаж доложил о проблемах в 3 и 4 двигателе. Сработали датчики пожара. Стала падать тяга. Затем отказала радиосвязь", - рассказал источник. После аварийной посадки пожара не последовало, сказал собеседник агентства. ВПП аэропорта была в удовлетворительном состоянии.

Ан-124 "Руслан" - советский тяжёлый дальний транспортный самолёт, считается самым большим в мире серийным грузовым самолётом. Всего были построены около 60 таких машин. В постсоветское время предпринимались попытки возобновить полноценное производство "Русланов", но они не увенчались успехом.

Ан-124 Руслан Толмачево Новосибирск

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