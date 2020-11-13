Избитому спикеру парламента Армении потребуется еще одна операция

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, избитый противниками соглашения по Нагорному Карабаху, находится в удовлетворительном состоянии, но ему потребуется еще одна операция, сообщил его помощник Ваан Костанян.

"Мирзоян прооперирован, потребуется еще одна операция. Угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное", - сказал Костанян журналистам в пятницу. По его словам, Мирзоян получил травмы головы и рук.

Мирзоян был госпитализирован и прооперирован после того, как протестующие избили его в Ереване в ночь на 10 ноября. По делу о нападении на спикера парламента задержаны два человека.

Протесты в Ереване начались 10 ноября после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и передаче рада районов Азербайджану.