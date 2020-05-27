Стоимость арестованного имущества Зиявудина Магомедова составила $2 млрд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Стоимость имущества, арестованного по делу совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, превосходит сумму ущерба, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Александр Гофштейн.

"Стоимость арестованного имущества многократно превосходит ущерб, который им вменен. Это арестованное имущество рассматривается судом как принадлежащее Зиявудину Магомедову, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей или примерно $2 млрд", - сказал адвокат.

По его словам, в арестованное имущество Магомедова входят активы, счета, недвижимость, имущество юридических лиц, денежные средства.

Вместе с тем, в январе на заседании суда Магомедов заявил, что в рамках уголовного дела, по которому он был заключен под стражу, арестованы активы на сумму до 300 млрд рублей.

Дело Магомедовых

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. МВД обвиняет их в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (часть 1 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ, часть 4 статьи 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ).

В конце августа 2019 года следственные действия по делу братьев были завершены - бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

Согласно окончательной фабуле, в уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Всего, как сообщалось, фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, являются порядка 20 человек, часть из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

В настоящее время Зиявудин Магомедов переведен в больницу СИЗО "Матросская тишина" в связи с подозрением на коронавирус. В связи с этим, защита обратилась к следователю и в суд с ходатайством об освобождении бизнесмена из СИЗО.