Хуснуллин заявил, что установка опреснителей в Крыму пока не требуется

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Крыму сохраняется запас воды, который поддержат за счет бурения дополнительных скважин, установка опреснителей пока не требуется, заявил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас составлен план работы, есть очень большая надежда на строительство и бурение дополнительных скважин. Пока коллеги из Росгеологии и Минприроды подтверждают, что запасы воды есть. Поэтому мы сейчас существующие водозаборы проверяем, насколько можно дополнительно взять объем и занимаемся разведкой новых. Мы очень долго обсуждали этот вопрос (установки опреснителей морской воды - ИФ), но пока коллеги из Росгеологии абсолютно уверенно заявляют, что запасы воды местной более миллиона кубометров – это очень много", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что вопрос с запасом воды планируется решить с помощью водозаборов и водохранилищ.

"И в крайнем случае, если нам будет не хватать, будем ставить опреснители. Мы опреснители отложили на более долгосрочные перспективы, потому что у нас в стране такого объема опреснителей пока еще нигде не работают, и если мы хотим гарантированно получить результат, желательно не рисковать с неопробованными технологиями", - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что эти технологии очень дорогостоящие и в конечном итоге лягут на тарифы.

"Поэтому выполнив первоочередные срочные и среднесрочные мероприятия, мы посчитаем, гарантированно можем ли обеспечить, и если мы уже гарантированно не обеспечим, то пойдем на опреснение", - заключил Хуснуллин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что пока не будут построены опреснительные установки, на полуострове сохранится график подачи воды.

"Здесь надо готовиться к ситуации, что при худшем прогнозе график до конца года останется в том же режиме. Если совсем будет плохо, будет ужесточен до двух часов вечером, двух часов утром", - отмечал Аксенов.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости.

С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. С середины октября давление в трубах снижают в Белогорске. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

По данным Минпромторга России, окончательное решение по строительству установок по опреснению морской воды для Крыма будет принято после анализа других вариантов решения проблемы дефицита воды на полуострове.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.